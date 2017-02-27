Женщина на упряжке с хаски врезалась в автомобиль в Иванове

В Иванове женщина, управлявшая собачьей упряжкой, врезалась в автомобиль. Запись с видеорегистратора машины опубликовал телеканал «360».

ДТП произошло в субботу, 25 февраля. 27-летняя местная жительница ехала на санях, запряженных двумя собаками породы хаски. Упряжка двигалась на высокой скорости. Незадолго до сближения с автомобилем собаки уклонились в сторону обочины. В результате лобового столкновения находившаяся на нартах женщина получила ушибы груди и живота, у автомобиля оказался поврежден кузов.

По предварительной версии, виновницей аварии стала женщина, не справившаяся с управлением гужевым транспортом, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе ГИБДД.