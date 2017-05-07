Femen провело акцию протеста перед избирательным участком Марин Ле Пен

Во французском городе Энен-Бомон (департамент Па-де-Кале) движение Femen устроило акцию протеста против Марин Ле Пен, одного из кандидатов на выборах президента Франции. Фотографии с места события опубликованы в Twitter-аккаунте движения в воскресенье, 7 мая.

Пять активисток с обнаженной грудью забрались на строительные леса возле церкви напротив избирательного участка, где будет голосовать Ле Пен (на момент публикации новости Ле Пен уже побывала на участке — «прим. Ленты.ру»), и развернули транспарант с надписью «Марин у власти, Марианна в отчаянии».

Марианна — символ французской революции, олицетворяющая свободу и разум.

В руках у протестующих были горящие файеры, а на головах — разноцветные венки. Одна из женщин размахивала французским флагом с эмблемой Femen.

Газета Figaro сообщает, что активистки были задержаны полицией после того, как спустились на землю

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23 апреля, во время первого тура выборов президента, активистки Femen в масках Марин Ле Пен, ее отца Жан-Мари, Башара Асада, Дональда Трампа и Владимира Путина с надписями на обнаженных частях тела «команда Марин» ворвались на один из избирательных участков Энен-Бомона и попытались нарушить ход голосования.

За победу во втором туре выборов президента Франции, который проходит 7 мая, борются Ле Пен, набравшая в первом туре 21,3 процента голосов, и бывший министр экономики Эммануэль Макрон, выдвинутый движением «Вперед!». В апреле он набрал 24,01 процента голосов.