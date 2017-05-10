Путин поздравил Мун Чжэ Ина с избранием президентом Южной Кореи

Российский президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Мун Чжэ Ину, победившему на президентских выборах в Южной Корее. Об этом сообщается на сайте Кремля в среду, 10 мая.

Путин подтвердил, что готов «к совместной работе по дальнейшему наращиванию двустороннего сотрудничества в различных областях, а также координации усилий в решении актуальных вопросов международной повестки дня», отмечается в сообщении.

Российский лидер подчеркнул, что сотрудничество двух стран отвечает интересам безопасности и стабильности на Корейском полуострове.

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Кроме того, Владимир Путин пожелал избранному президенту Южной Кореи здоровья и успехов на новом посту.

Ранее в среду стало известно, что Мун Чжэ Ин выиграл выборы главы государства в Южной Корее, получив поддержку 41,1 процента избирателей. Он также баллотировался в 2012 году, но с небольшим отрывом уступил Пак Кын Хе.

Пак была отстранена от должности 10 марта, а впоследствии арестована по обвинению в причастности ко взяточничеству и злоупотреблении властью. Гадалка и близкая подруга бывшего президента Чхве Сун Силь, которая стала причиной скандала вокруг нее, обвиняют в давлении на десятки крупнейших фирм с целью перечисления ими денег в некоммерческие фонды.