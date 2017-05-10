Культура
 

Умер кинокритик Даниил Дондурей

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На 69-м году жизни умер кинокритик Даниил Дондурей. Об этом заявил режиссер Виталий Манский.

«Невозможно произнести эти слова... Даниил Дондурей, (Даня) ушел от нас! В этом факте жесточайшая несправедливость жизни. Прощай друг!», — написал он в своем Facebook.

Даниил Дондурей — кинокритик, культуролог, с 1993 года возглавлял редакцию журнала «Искусство кино». При нем издание помимо кино стало уделять внимание телевидению, интернету и современному искусству, а также стало публиковать больше аналитических материалов. Дондурей входил в президентский Совет по правам человека, возглавлял профильную комиссию по культурным правам.

Даниил Дондурей часто повторял, что кино без критики не существует. В 2016 году он стал лауреатом Национальной кинематографической премии «Ника» за вклад в кинематографические науки, критику и образование.

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