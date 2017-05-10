Сторонники Мадуро вышли на улицы Каракаса

Тысячи сторонников президента Венесуэлы Николаса Мадуро вышли на улицы Каракаса. Кадры с места событий публикует Ruptly.

Люди в красных футболках и кепках прошли маршем по столице, выразив поддержку национальному лидеру. Перед ними выступил министр культуры страны Адан Чавес — он заявил, что оппозиция выбрала «путь насилия».

1 мая Мадуро созвал Учредительное собрание, целью которого стало изменение конституции и ответ на массовые беспорядки в стране. Оппозиция участвовать в нем отказалась, потребовав досрочных выборов.

Беспорядки идут уже больше месяца, с момента их начала погибли 37 человек.