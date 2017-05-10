58-летняя Мадонна опубликовала обнаженное селфи

Американская певица Мадонна опубликовала на своей странице в соцсети Instagram селфи, на котором позировала без одежды. Снимок 58-летней знаменитости набрал более 67 тысяч лайков.

Мадонна загрузила откровенный кадр вместе со своим автопортретом, на котором ее зубы украшены золотом, а шея украшениями. Всего за обновлениями на странице артистки в соцсети следят более 9,3 миллиона пользователей.

Gold 💛 A post shared by Madonna (@madonna) on May 6, 2017 at 2:16pm PDT

В феврале стало известно, что Мадонна объявила об удочерении ею двух девочек-близнецов из восточноафриканской республики Малави. Она написала об этом в своем Instagram, а также разместила фотографию с приемными дочерьми.