Вора в законе Марата Сухумского задержали в Москве

Видео: ren.tv

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Москве 42-летнего грузинского вора в законе Баграта Панцулая, также известного как Марат Сухумский. Кадры допроса криминального авторитета в среду, 10 мая, публикует РЕН ТВ.

Во время допроса мужчина отметил, что ранее был судим, но не помнит, по каким статьям, а также отказался отвечать на вопрос, является ли вором в законе.

В ближайшие дни состоится суд, на котором будет решен вопрос о выдворении задержанного из страны. Ему также будет пожизненно запрещен въезд на территорию России.