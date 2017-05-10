В Саудовской Аравии при рейде против боевиков-шиитов погибли два человека

Саудовская полиция провела рейд в поселке Аль-Авамия, разыскивая шиитских боевиков. Об этом сообщает Reuters.

Силовики на рассвете окружили и обыскали старый город — Аль-Мусавру. По данным полиции, там скрывались члены шиитской военизированной организации, которые устраивали нападения на саудовские патрули. В операции участвовала тяжелая техника — бульдозеры и бронемашины. В результате рейда были застрелены два человека: местный житель и мигрант из Бангладеш.

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В январе 2017 года саудовские власти разработали план, предусматривающий полный снос старого города и строительство на его месте современного квартала. По проекту необходимо было уничтожить 488 домов, их владельцам предлагалась компенсация в размере 204 миллионов долларов. Многие жители Аль-Мусавры отказались, потребовав от властей провести реконструкцию построек вместо сноса.

В начале января в Саудовской Аравии казнили шиитского проповедника Нимра аль-Нимра и еще 46 человек. Им вменялись в вину призывы к беспорядкам, «разжигание розни и расшатывание национального единства». Эта казнь вызвала возмущение шиитов во всем регионе. Протесты прокатились по Ираку, Бахрейну, а также в местах компактного проживания шиитов в самом королевстве. После смерти Нимра аль-Нимра начались нападения на саудовских силовиков и чиновников в округе Эш-Шаркия.