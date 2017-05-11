Букмекеры определили наиболее вероятного победителя «Евровидения»

Самым вероятным претендентом на победу в музыкальном конкурсе «Евровидение-2017» по версии букмекеров оказался участник от Италии. Соответствующий отчет опубликован на сайте Oddschecker.

Коэффициент на победу Франческо Габбиани составляет шесть к пяти. Это означает, что при ставке в пять долларов выигрыш будет шесть долларов.

На втором месте — исполнитель из Португалии Сальвадор Собрал со средним коэффициентом два к одному. За ним — представители Болгарии (14 к одному), Бельгии (20 к одному) и Швеции (40 к одному).

Первый полуфинал соревнования прошел 9 мая. Победителями тура стали участники из Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра и Бельгии.

Второй полуфинал состоится 11 мая, финал намечен на 13 мая.

«Евровидение» в этом году проходит в Киеве. Россия отказалась от участия в конкурсе после того, как Служба безопасности Украины закрыла въезд в страну певице Юлии Самойловой.

