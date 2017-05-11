Проект собора в Мурманске выиграл в московском конкурсе

В Москве объявили победителей архитектурного смотра-конкурса «Золотое сечение-2017». В одной из самых сложных и престижных номинаций победил проект Мурманского Спасо-Преображенского морского кафедрального собора, сообщает «Вечерний Мурманск». Отмечается, что объект церковного зодчества удостоился награды впервые за двадцатилетнюю историю состязания.

Участвовали в конкурсе 134 работы, они соревновались в 11 категориях. Мурманский проект удостоился премии в номинации «Проект. Градостроительный комплекс», обойдя Собор Воскресения Господня Ансамбля Ново-Иерусалимского монастыря в Истре, Храм новомучеников и исповедников Российских на Лубянке, Храм преподобного Сергия Радонежского в Солнцево и Кафедральный собор Рождества Христова в Южно-Сахалинске.

В 2016 году патриарх Русской православной церкви (РПЦ) Кирилл заложил капсулу в основание нового кафедрального Спасо-Преображенского морского собора. Собор начинали строить в 1916 году, когда был основан Мурманск, но сделать это тогда не успели из-за революции.