На рейсе United Airlines пассажирку вынудили при всех помочиться в стакан

Жительница города Канзас-Сити (штат Миссури, США) Николь Харпер, которая страдает от гиперактивности мочевого пузыря, была вынуждена помочиться в стакан в салоне самолета, так как бортпроводники на рейсе United Airlines не позволили ей посетить уборную во время посадки. Об этом женщина сообщила телеканалу KCTV 5.

Харпер, которая путешествовала с семьей, рассказала, что она проинформировала бортпроводников о своем диагнозе и сообщила им о необходимости посетить туалет. Она предупредила, что вернется очень быстро, однако сотрудники авиакомпании попросили ее сесть на место, поскольку они разносили напитки, а самолет попал в зону турбулентности. При этом некоторые пассажиры все равно вставали со своих кресел, отметила американка.

«В очень грубой форме она [стюардесса] сказала, что мне нельзя вставать со своего места, — сказала женщина. — Тогда я предупредила, что в этом случае мне понадобится стакан».

В результате Харпер пришлось справлять нужду прямо в салоне в присутствии других пассажиров. После к ней подошла одна из бортпроводниц авиакомпании и попросила опорожнить стаканы в уборной. «Она фактически сделала мне выговор, отчитывала меня, пока мы шли по проходу, а другие люди слушали», — добавила она.

В заявлении, опубликованном United Airlines, говорится, что «бортпроводники не предполагали, что миссис Харпер использует стаканы вместо уборной». Представители компании добавили, что уже связались с женщиной, чтобы «прояснить ситуацию». При этом сама Харпер утверждает, что в течение нескольких недель безрезультатно пыталась дозвониться до службы поддержки, чтобы оставить жалобу.

В апреле этого года другая пассажирка United Airlines подала на компанию в суд за унижение. По словам женщины, ее грубо и без объяснения причин заставили покинуть оплаченное место в бизнес-классе.