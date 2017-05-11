Люксовая марка Coach вернется на российский рынок

Американский производитель аксессуаров класса люкс Coach вернется на российский рынок. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на генерального директора BNS Group (управляет российскими сетями Calvin Klein, Michael Kors и Topshop) Дениса Богатырева.

Компании заключили соглашение. «Согласно контракту в 2018–2023 годах мы откроем минимум четыре магазина Coach», — рассказала Богатырев.

«У нас было несколько торговых точек в России около десяти лет тому назад, они были открыты до экономического кризиса», — рассказала представительница Coach. Она добавила, что в настоящий момент фирменная продукция представлена в двух мультибрендовых торговых точках, обе находятся в ЦУМе.

Coach — американская компания, специализирующаяся на производстве люксовых аксессуаров. Ее штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. Брендовые магазины представлены в США, Канаде, Японии и России. Первый бутик в Москве открылся в 2008 году.

В апреле 2017 года в компании произошли кадровые перестановки. Новым президентом компании стал Джошуа Шульман. С 2012 года он занимал аналогичную должность в Neiman Marcus Group, а до этого возглавлял компанию Jimmy Choo.