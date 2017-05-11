Вышла новая версия The Sims для смартфонов

Видео: The Sims / YouTube

Студия Maxis выпустила новую The Sims Mobile для iOS и Android. Трейлер был опубликован на официальном YouTube-канале. На данный момент игра доступна лишь в Бразилии. Точная дата запуска в других странах не сообщается.

По словам разработчиков, в игре будут доступны все возможности из полноценной The Sims для ПК: можно создавать персонажей, строить дома и улучшать навыки симов. Отмечается, что приложение не имеет никакого отношения к вышедшей шесть лет назад игре The Sims Freeplay.

The Sims — однопользовательская видеоигра в жанре симулятора жизни, разработанная студией Maxis. В ней нет четкого сюжета, а игровой процесс нелинеен и не имеет конкретной цели. Последняя, четвертая часть серии, вышла в 2013 году.