Турция потребовала от Википедии заплатить налоги

Турецкое правительство потребовало от Википедии заплатить налоги. Об этом сообщает Reuters.

Министр транспорта и связи Турции Ахмет Арслан заявил, что энциклопедии, если она желает нормально функционировать в турецком сегменте интернета, необходимо открыть представительство в Турции и подать налоговую декларацию в соответствующие органы.

Также Арслан отметил, что власти страны выпустили официальное предупреждение Википедии за наличие контента, угрожающего безопасности государства.

Википедия была заблокирована в Турции 29 апреля. Как объяснило Министерство транспорта и связи Турции, в ней содержались статьи о связях Анкары с различными террористическими организациями. Власти требовали удалить эти «оскорбительные материалы», но энциклопедия отказалась.

В июле на территории Турции был заблокирован сайт WikiLeaks после того, как на нем были опубликованы почти 300 тысяч электронных писем членов правящей Партии справедливости и развития.