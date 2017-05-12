В Израиле освободили прожившего 14 лет взаперти мальчика

В израильском городе Хадера освободили 14-летнего мальчика, которого родители с самого рождения держали взаперти. Об этом в пятницу, 12 мая, сообщает BBC News.

Ребенок рассказал полиции, что его выводили из дома во двор один или два раза в месяц, обычно ночью. Отмечается также, что иногда мальчика держали в клетке на балконе.

Родители ребенка арестованы. По их словам, они держали сына взаперти, опасаясь за его здоровье.

Как пишет BBC News, соседи неоднократно жаловались местным властям на дурной запах из квартиры. Один из жителей дома сообщил о ребенке, когда увидел его в окне. По словам Чико Уакнина (Chiko Waknin), подросток выглядел «как зомби из фильма ужасов».

«Я увидел его глаза и то, как он выглядел. Казалось, что он просил меня о помощи. Тогда я решил что-нибудь сделать», — рассказал мужчина.

Сообщается, что родителям ребенка около 60 лет, они приехали в Хадеру из России в 2009 году. Они не сообщили властям о том, что у них появился ребенок, и не отправили его в школу.