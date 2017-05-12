Турецкая полиция выставила туристов из арендованной на Airbnb квартиры

Турецкая полиция выставила из арендованной через Airbnb квартиры двоих британских путешественников. Как сообщает Independent, инцидент произошел в Стамбуле.

Один из туристов Том Дугган (Tom Duggan) рассказал, что семь полицейских разбудили их на рассвете. Они в течении часа расспрашивали туристов о целях визита, а также просили предоставить доказательства законного нахождения в квартире. «Они пытались связаться с владельцем, но тот не отвечал на их звонки, хотя регулярно писал нам SMS в предыдущие дни», — рассказал Дугган.

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В итоге полицейские заявили, что владелец сдавал квартиру незаконно и, либо не платил налогов, либо не уведомил об их оплате.

Представитель Airbnb рассказал, что компания извинилась перед гостями и оказала им поддержку. Профиль владельца квартиры на сайте сервиса был заблокирован до выяснения всех обстоятельств.

В конце марта суд в Стамбуле постановил заблокировать онлайн-сервис бронирования отелей Booking.com. Такое решение было вынесено в ходе рассмотрения иска, поданного Ассоциацией туристических агентств Турции (TURSAB). Представляющие TURSAB адвокаты утверждают, что сервис нарушает закон о конкуренции на гостиничном рынке страны.