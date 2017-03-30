В Турции решили заблокировать Booking.com

Суд в Стамбуле постановил заблокировать онлайн-сервис бронирования отелей Booking.com. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Суд вынес такое решение в ходе рассмотрения иска, поданного Ассоциацией туристических агентств Турции (TURSAB). Представляющие TURSAB адвокаты утверждают, что сервис нарушает закон о конкуренции на гостиничном рынке страны.

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Решение о блокировке в суде назвали «мерой предосторожности» на время судебного процесса, пока рассматривается данное дело. Представитель TURSAB заявил газете Hürriyet Daily News, что брони, ранее сделанные путешественниками через Booking.com на гостиницы в Турции, не будут аннулированы.

В январе сервис Booking.com уже был оштрафован в этой стране на 2,5 миллиона турецких лир (более 685 тысяч долларов) за недобросовестную конкуренцию. Иск также был подан юристами TURSAB.

В декабре 2016 года стало известно, что на Украине открыли уголовное производство в отношении Booking.com за оказание услуг по бронированию гостиниц в Крыму, а также пригрозили закрыть сервис на территории страны.

