Здание посольства КНДР в Берлине переоборудовали под хостел

Одно из зданий посольство КНДР в Берлине переделали под хостел. Об этом сообщает The Washington Post.

Отмечается, что северокорейские дипломаты напрямую не участвуют в управлении мини-отелем: они лишь сдают в аренду здание владельцам City Hostel Berlin.

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По данным сервиса аренды жилья Booking.com, стоимость ночи в шестиместном номере составляет 1,3 тысячи рублей, за двухместную комнату придется отдать минимум четыре тысячи.

При этом хостел пользуется популярностью у туристов: на ближайшие даты все номера в нем раскуплены. По данным Booking.com, стоимость проживание в City Hostel Berlin на 87 процентов ниже, чем в большинстве отелей Берлина. Средняя оценка хостела на TripAdvisor — 3,5 балла из пяти, он входит в топ-50 вариантов проживания в немецкой столице.

The Washington Post уточняет, что посольство КНДР появилось в бывшем дипломатическом районе Восточного Берлина в начале 1970-х годов. В 1990-х годах дипломаты освободили одно из зданий, в 2000-х начали сдавать его в аренду.

Отмечается, что в ближайшее время немецкие власти собираются закрыть хостел, лишив КНДР, как они считают, последнего официального источника дохода в Германии.