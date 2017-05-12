Москвич задушил продававшего квартиру француза и спрятал тело в лесу

Москвич сознался в убийстве гражданина Франции во время продажи квартиры. Об этом сообщила РИА Новости представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

В ближайшее время следователи предъявят обвинение задержанному, после чего будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.

Иностранец, выставивший на продажу свою квартиру в доме на улице Строителей в Москве, перестал выходить на связь после одной из встреч с потенциальным покупателем.

«После проведения комплекса следственных действий совместно с сотрудниками уголовного розыска в кратчайшие сроки был установлен предполагаемый покупатель, с которым 10 мая проходила встреча в указанной квартире. Им оказался житель столицы 1984 года рождения», — сообщила представитель столичного управления СКР.

В ходе допроса задержанный рассказал следователям, что задушил француза во время встречи. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый отнес тело в сумке в лесополосу на территории Новой Москвы и там спрятал.