Гражданина Кубы осудили в Подмосковье за убийство земляка

Подольский районный суд Московской области вынес приговор в отношении 53-летнего гражданина Кубы Де Ла Вега Гарсии Рафаэля Баутиста. Об этом в понедельник, 23 января, «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка Следственного комитета России (СКР) Елена Фокина.

Иностранец за убийство своего земляка в Подольске осужден на семь лет колонии строгого режима.

«21 сентября 2016 года кубинец пришел к частному дому в Подольске, где проживал его соотечественник. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого 53-летний кубинец нанес 54-летнему земляку ножевое ранение в живот. От полученной травмы тот скончался в больнице», — рассказала Фокина.

По данным следствия, убитый жил в Российской Федерации более 20 лет, оставаясь гражданином Кубы. А Рафаэль Баутиста приехал в страну в июле 2016 года. Земляки познакомились случайно; конфликт между ними возник на бытовой почве.

В ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину, и раскаялся в содеянном. Экспертиза установила, что в момент преступления он был пьян. Отбывать наказание кубинец будет на территории РФ.

Весной 2015 года четверо граждан КНР похитили в Казани своего земляка-предпринимателя и потребовали за его освобождение 10 миллионов рублей. Через несколько дней, узнав о возбуждении уголовного дела, похитители совершили убийство. Все они были задержаны и осуждены на сроки от 10 до 17 лет.