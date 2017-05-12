Российский сенатор напомнил про историческое место Украины

Находясь в эйфории после отмены визового режима между Евросоюзом и Украиной, президент Петр Порошенко забыл, что у его страны нет исторического места в составе европейских стран. Такую точку зрения член Совета Федерации Алексей Пушков высказал в своем Twitter в пятницу, 12 мая.

Так он отреагировал на заявление украинского лидера об окончательном «разводе с Российской империей».

По словам российского парламентария, Порошенко не помнит, что такой страны до 1991-го не существовало.

11 мая Совет министров Евросоюза одобрил постановление о предоставлении украинцам права на безвизовый въезд на территорию стран — членов ЕС на срок не более 90 суток в течение полугода. Подписание документа президентами Европарламента и Совета запланировано на 17 мая. Он вступит в силу в начале июня.

Порошенко, комментируя это решение, заявил, что безвизовый режим возвращает Украину на «историческое место в составе европейских стран». «Уже гордишься украинским паспортом, и это очень важное достижение. Уже никто нас не перепутает ни с одной страной мира, и я хочу всех с этим поздравить», — отметил он.

Украина стала независимым государством 24 августа 1991 года, после распада СССР.