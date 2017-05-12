Косачев констатировал отсутствие здравого смысла у Порошенко

Ожидания президента Украины Петра Порошенко, что после введения безвизового режима с Евросоюзом жители Донбасса и Крыма постараются вернуться за украинскими паспортами, свидетельствуют об отсутствии у него совести и здравого смысла. Такую точку зрения высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook в пятницу, 12 мая.

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«Безвизовый режим с Евросоюзом, видимо, окончательно выбил остатки совести и здравого смысла из Петра Порошенко. То есть для жителей Юго-Востока Украины, по мнению Порошенко, возможность ездить в Евросоюз по украинским паспортам, при этом исключительно с туристическими целями, жизненно важнее, чем сохранение исторически сложившихся социальных, культурных, экономических и политических связей с Россией», — написал сенатор.

Он также посоветовал Порошенко не судить по себе.

11 мая Совет Евросоюза окончательно утвердил решение о предоставлении безвизового режима украинским гражданам. Подписание документа президентами Европарламента и Совета запланировано на 17 мая. Затем он будет опубликован в Официальном журнале ЕС и спустя 20 дней вступит в силу.

Украинский президент, комментируя решение ЕС заявил, что его страна, получив безвизовый режим, окончательно «оформила свой развод с Российской империей». Порошенко также считает, что новый режим пересечения границы создает условия для возвращения в страну жителей юго-востока Украины и Крыма, уточняет ТАСС.