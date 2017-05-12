СМИ узнали о провале и возможном закрытии госпоисковика «Спутник»

Поисковая система «Спутник» не обрела популярности, а значит, проект либо закроют, либо переориентируют, пишут «Ведомости» со ссылкой на близкие к компании источники.

«Спутник» состоялся только как технический проект, но не как популярный в Рунете поисковик, констатирует один из собеседников издания. По данным LiveInternet, sputnik.ru не завоевал и одного процента поискового рынка Рунета.

В апреле число переходов со «Спутника» на другие сайты составило чуть более 100 тысяч, в то время как у «Яндекса» и Google переходы исчисляются в миллиардах. По оценке LiveInternet, доля «Яндекса» в апреле составила 54 процента, Google — 40,8, Mail.ru — 4,4.

Представитель «Ростелекома» Андрей Поляков подтвердил, что планы развития «Спутника» пересматриваются. По его словам, компания находится в поиске новой экономической и рыночной модели «из-за изменившейся ситуации на рынке и в экономике». Проект хотят сделать более гибким и эффективным.

Окончательного понимания будущего «Спутника» нет, говорит человек, знакомый с менеджерами «Ростелекома». Судьба поисковика будет определена до 1 июня, ее решит новый президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

Полностью закрыть проект, только первоначальные инвестиции в который составили 20 миллионов рублей, оператор скорее всего не решится, считает собеседник «Ведомостей». Один из вариантов — переориентировать его на задачи, связанные с расчетом больших данных.