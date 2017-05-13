Борис Джонсон побоялся возможного вмешательства России в британские выборы

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает, что Россия может попытаться повлиять на итоги досрочных парламентских выборов в Соединенном Королевстве, которые пройдут 8 июня. Об этом он заявил в интервью газете The Telegraph.

«Я думаю, что такая опасность вполне реальна», — сказал министр, отвечая на вопрос о вероятном вмешательстве российской стороны. «Мы уверены, что он (президент России Владимир Путин — прим. «Ленты.ру») сделал это в Америке, совершенно очевидно, что он сделал это во Франции. В западных Балканах были попытки грязного вмешательства, мы должны быть бдительными», — заявил Джонсон.

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Главу МИД также спросили, может ли Москва рассчитывать на улучшение отношений с Лондоном, если лейбористы во главе с Джереми Корбиным придут к власти. По мнению Джонсона, российская сторона обрадуется, если они получат контроль над резиденцией премьер-министра, расположенной на Даунинг-стрит, 10.

В Великобритании поддерживают позицию Вашингтона, считающего, что Россия ответственна за серию кибератак против американских политических организаций, совершенных во время избирательной кампании в США осенью 2016 года. 6 января была опубликована рассекреченная версия доклада, подготовленного ЦРУ, ФБР и АНБ, в которой утверждается, что президент России Владимир Путин лично распорядился организовать кампанию для того, чтобы повлиять на выборы в США и добиться победы Трампа.

Москва все обвинения последовательно опровергала. В частности, российский лидер отмечал, что антироссийские нападки в США провоцируются отдельными политическими силами, которые надеются таким образом укрепить свои позиции внутри страны.