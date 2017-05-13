Украинцы заняли предпоследнее место в натовском танковом биатлоне

В Германии на полигоне Графенвер завершились соревнования Strong Europe Tank Challenge 2017 (танковый биатлон). Как сообщается на сайте Минобороны Украины, победителями стали австрийские танкисты на машинах Leopard 2A4, второе место заняли немецкие военнослужащие (Leopard 2A6), третье — американские (Abrams M1A2 SEP).

Украинцы на Т-64БВ, впервые принявшие участие в состязаниях, финишировали на предпоследнем, пятом месте, обойдя поляков. В военном ведомстве отметили, что украинские военнослужащие вошли в тройку лучших по стрельбе штатным снарядом.

«Украинские солдаты единственные среди участников соревнований, кто имеет реальный, настоящий боевой опыт против вражеских танков. Все прислушиваются к их опыту», — прокомментировал командующий Вооруженными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес.

От Украины в соревнованиях участвовал взвод из состава 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ на трех модернизированных Т-64БВ. Машины были специальным образом подготовлены на Харьковском бронетанковом заводе. На них установили тепловизоры для всех членов экипажа, цифровые радиостанции «Лыбидь К-2РБ», а также средства спутниковой навигации.

Соревнования по танковому биатлону впервые прошли в 2013 году в России. Затем этот опыт переняли страны НАТО, пишет «Интерфакс».