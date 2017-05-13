Госдума рассмотрит законопроект о субсидиях на покупку лекарств

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий субсидии из региональных бюджетов на покупку лекарств. Как пишет «Российская газета», он должен помочь тем, кто вынужден тратить большие деньги на препараты из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств (ЖНВЛС), несмотря на то, что государство регулирует цены на них.

Согласно проекту, если доход человека выше прожиточного минимума, то на лекарства из списка ЖНВЛС пациент должен тратить не более 10 процентов своих средств. В случае превышения этого порога государство должно будет компенсировать расходы. Если же доход ниже минимального, то сумма компенсации должна быть выше.

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В пояснительной записке к законопроекту говорится, что по официальным данным за чертой бедности находится более 23 миллионов человек, а цены на лекарства, изготовление которых в подавляющем большинстве случаев зависит от импортных компонентов, за последние годы выросли на 50-150 процентов.

7 февраля Путин поручил правительству РФ проработать меры, чтобы не допустить прекращения производства российских лекарств нижнего ценового сегмента, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

18 февраля Федеральная антимонопольная служба предложила на пять рублей цены на дешевые жизненно важные лекарства. Без этого, отметили в ведомстве, российские производители снимут самые дешевые лекарства с производства, так как их выпуск оказался нерентабельным.

2 марта Минпромторг России высказал идею отказаться от регулирования цен на дешевые лекарства, поскольку при нынешней стоимости их производство нерентабельно.