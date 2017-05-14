В Греции поезд сошел с рельсов

На севере Греции с рельсов сошел поезд, в результате по меньшей мере 10 человек получили травмы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пожарных и полицейских.

Инцидент произошел вечером в субботу, 13 мая, недалеко от города Адендро. Поезд направлялся из Афин во второй по величине город страны Салоники. В нем находились около 100 пассажиров.

Сообщается, что локомотив поезда врезался в строение. Причина аварии пока неизвестна.

В настоящее время на месте ЧП идет спасательная операция.

По первой предварительной информации от местных властей, россиян среди пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель посольства России в Греции. «Сейчас мы уточняем эту информацию», — добавил собеседник агентства.