В Индии поезд сошел с рельсов

В индийском штате Уттар-Прадеш в результате схода поезда с рельсов пострадали как минимум 25 человек. Об этом в четверг, 30 марта, сообщает Reuters.

Авария произошла в ночь на четверг. Как отмечает агентство, в составе было восемь вагонов. По словам представителя Министерства путей сообщения Индии, в настоящее время выясняется, «было ли произошедшее несчастным случаем или же спланированной атакой».

Сообщается, что шестеро из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

В конце ноября прошлого года 14 вагонов пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Индаур — Патна, сошли с рельсов на севере страны. В поезде находились более тысячи человек, свыше 140 из них погибли, еще сотни пострадали. По словам представителей властей, причиной произошедшего стало повреждение рельсов.