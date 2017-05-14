Порошенко осудил сына за кофту с надписью «Russia»

Президент Украины Петр Порошенко рассказал, что провел разговор с младшим сыном Михаилом из-за фотографий в кофте с надписью «Russia». Об этом он сообщил на пресс-конференции в воскресенье, 14 мая, передает «112 Украина».

Глава государства объяснил, что снимок был сделан в «ночь на Хеллоуин, и это был вертеп». «Кто-то рисовался чертом, кто-то надел эту футболку (...) Я расцениваю даже в вертепе, даже на Хеллоуин такое поведение абсолютно неприемлемым», — заявил он.

Порошенко заверил, что нашел правильные слова, чтобы его сын все понял. «Но это не его футболка, он ее не использует в обычной жизни», — добавил президент.

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В то же время глава государства отметил, что не хочет видеть своих детей мажорами. «Я и моя жена стараемся сделать все возможное для того, чтобы их воспитывать в абсолютно жестких условиях, правилах, нагрузках», — добавил Порошенко.

5 мая журналист «Радио Свобода» Левко Стек обратил внимание на публикацию издания «Табло ID» с фотографиями учащихся британского международного колледжа Concord, среди которых был младший сын Порошенко. На одном из снимков молодой человек позирует в кофте с надписью «Russia».

У президента Украины четверо детей. Два сына — 32-летний Алексей и Михаил (2001 года рождения) и дочери-двойняшки Евгения и Александра, которые родились в 2000-м.