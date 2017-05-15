В «Барвиха LuxuryVillage» покажут «Амстердам» с Ефремовым

В концертном зале «Барвиха LuxuryVillage» пройдет спектакль «Амстердам». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Показ состоится 20 мая в 19:00. Билеты можно приобрести на сайте.

«Амстердам» — постановка режиссера Сергея Газарова по пьесе драматурга Александра Галина «Парад». Спектакль был впервые поставлен на сцене театра «Современник».

Роли в спектакле исполняют Михаил Ефремов, Алена Бабенко, Евгений Павлов, Шамиль Хаматов, Дарья Белоусова, Ольга Родина, Виктория Романенко и Татьяна Лялина.

В постановке также приняли участие сценограф Алла Коженкова, композитор Алексей Айги и хореограф Александр Мацко.