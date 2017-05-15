Киев причислил Азарова к создателям Ровенской народной республики

Служба безопасности Украины (СБУ) назвала зачинщиком митингов за создание Ровенской народной республики организацию «Комитет спасения Украины». Ее возглавляет бывший премьер-министр страны Николай Азаров. Так руководитель СБУ Василий Грицак прокомментировал расследование событий в Ровно 10 мая, передают в понедельник, 15 мая, «Украинские новости».

«Задержан один местный житель и двое приезжих организаторов (...). Они подтвердили, что злоумышленниками являются лица, которые на сегодня скрываются именно на территории Российской Федерации, то есть организаторы из Москвы, именно Николай Дульский (лидер радикальной организации «Наждак» — прим. «Ленты.ру») и "Комитет спасения Украины"», — сказал глава спецслужбы.

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Двумя днями ранее в прокуратуре Ровенской области сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины» в отношении жителя Киева. По версии следствия, он 10 мая попытался организовать несанкционированный митинг. У участников акции изъяли плакаты с надписями и «Ровенская республика» и «Янтарь — достояние Ровенской народной республики».

В Ровенской области регулярно происходят столкновения между нелегальными копателями янтаря и сотрудниками правоохранительных органов.

Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины, покинул страну после того, как в Киеве произошла насильственная смена власти в результате Евромайдана — массовых протестных акций в ряде городов зимой 2013-2014 годов. В январе 2017-го Азаров допустил возможность создания правительства Украины в изгнании.