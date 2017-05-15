Новосибирские власти заказали соцопрос об уровне коррупуции в регионе

Новосибирские власти решили оценить уровень коррупции в регионе посредством социологического опроса. Контракт, начальная цена которого составляет 200 тысяч рублей, размещен на сайте госзакупок, сообщает «Тайга.инфо» в понедельник, 15 мая.

Подрядчик обязуется провести исследование среди тысячи жителей области старше 18 лет, предоставив заказчику информацию о результатах опроса, включая аудиозаписи, говорится в документе.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 2 июня, победитель определится 14 июня.

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Опрос проводится в рамках областной госпрограммы противодействия коррупции на 2016–2017 год. Финансирование осуществляется за счет средств, предусмотренных в региональном бюджете на содержание облправительства.

Региональная программа борьбы с коррупцией призвана регулировать конфликт интересов во власти, активизировать общественников и «другие институты гражданского общества», обеспечить открытость информации областного правительства и администрации губернатора и повысить правовую культуру граждан и муниципальных служащих, уточняет «Тайга.инфо».

26 марта в Новосибирске прошел митинг против коррупции. По данным издания «НГС.Новости», в акции приняли участие более четырех тысяч человек.

