В России зафиксирован рост имущественного неравенства

Совокупный объем денежных доходов, принадлежащий наиболее обеспеченной группе населения России, вырос в первом квартале 2017-го по сравнению с аналогичным периодом 2015-2016 годов до 45,7 процента. Об этом сообщает Rambler News Service со ссылкой на материалы Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.

В 2016-м доля богатства, принадлежащего ограниченной элитарной группе, составляла 45,6 процента, в 2015 году — 45,4 процента, в 2014-м — 46,1 процента, в 2013-м — 46,3 процента.

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«Данные Росстата свидетельствуют об увеличении уровня доходного неравенства в первом квартале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в докладе организации.

В частности, соотношение между средними значениями доходов 10 процентов наиболее обеспеченного населения и 10 процентов нуждающихся выросло с 13,7 до 13,9 раза. Значение коэффициента Джини, отражающего имущественное расслоение, увеличилось с 0,395 до 0,396.

В марте было опубликовано социологическое исследование РАНХиГС, согласно которому около 40 процентов населения имели деньги только на еду.