Коров вывалили из самосвала на землю в Татарстане

Видео: Ram Gab / YouTube

В Татарстане сотрудники агрофирмы вывалили около десятка живых коров из самосвала на землю. Находившиеся в кузове животные упали и не сразу смогли подняться. Видеозапись инцидента, сделанная очевидцем, опубликовало издание «Лениногорский журнал».

Сообщается, что это произошло в селе Старый Кувак (там находится крупное животноводческое хозяйство). «Не знаем, можно ли такое отношение к коровам квалифицировать как жестокое обращение с животными, но точно можно сказать, что это в высшей степени негуманно и бесчеловечно», — отмечают авторы статьи.

Прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков поручил провести по фактам, изложенным в видеозаписи проверку, в ходе которой будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц на предмет соблюдения правил транспортировки крупного рогатого скота, а также принятия перевозчиком всех необходимых мер к обеспечению безопасности и охраны животных.

Старший помощник прокурора республики Руслан Галиев сообщил «Ленте.ру», что по итогам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.