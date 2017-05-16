Австралийские дети повадились нюхать авиационный керосин

Малолетние австралийцы (преимущественно из семей аборигенов) принялись воровать и нюхать авиационный керосин. Об этом сообщает BBC News, видео опубликовано на YouTube.

По данным медиков, с марта прошлого года более 100 детей и подростков — в том числе один ребенок семи лет — хотя бы раз пробовали надышаться парами керосина.

«Наши дети попадают в больницы из-за этих вредных химикатов», — пожаловался изданию старейшина одного из племен аборигенов Австралии.

В 2008 году издание писало о другом пагубном увлечении детей местных индейцев. Так как продажа алкоголя среди них запрещена — такое решение было принято из-за разгула алкоголизма и издевательств над детьми — многие юные индейцы пристрастились нюхать бензин. Тогда власти даже стали поставлять на заправки специальное нетоксичное топливо.

Как отмечают медики, вдыхание паров керосина опаснее, так как в авиационном топливе содержится свинец.