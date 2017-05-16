В Петербурге спустили на воду разведывательный корабль «Иван Хурс»

В Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь» спустили на воду второй разведывательный корабль нового поколения проекта 18280 «Иван Хурс». Об этом во вторник, 16 мая, сообщает РИА Новости.

Как сообщил генеральный директор предприятия Игорь Пономарев, корабль планируется передать ВМС России в ноябре 2017 года. Швартовные испытания начнутся в конце мая.

Головной корабль проекта 18280 — «Юрий Иванов» — вошел в состав ВМФ в июле 2015 года. Оба корабля были названы в честь адмиралов ВМФ СССР, руководивших советской военно-морской разведкой: вице-адмирал Юрий Иванов был начальником разведуправления ВМФ СССР в 1965-1978, вице-адмирал Иван Хурс — в 1979-1987 годах.

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Официальная классификация кораблей этого типа — «судно связи». Одной из их главных задач станет слежение за испытаниями системы ПРО США. Оборудование позволяет фиксировать излучение РЛС и средств управления системы ПРО, а мореходность и автономность обеспечивает длительное время нахождения в океане поблизости от традиционных районов испытаний (восточная и северо-восточная часть Тихого океана).

В ближайшие 10 лет корабли проекта 18280 должны появиться в составе всех четырех российских флотов. Они оснащаются оборудованием для ведения различных видов радиоэлектронной разведки. Их водоизмещение составляет 2,5 тысячи тонн при длине 95 метров, ширине 16 метров и осадке четыре метра. Корабль классифицируется как специальное судно связи. Его вооружение состоит из четырех тумбовых установок с 14,5-миллиметровыми пулеметами КПВ для самообороны.