Предсказано извержение итальянского супервулкана

Извержение Флегрейских полей — вулканической кальдеры рядом с Неаполем (Италия) — может произойти в течение нескольких следующих десятилетий. Это выяснили геологи из Университетского колледжа в Лондоне и Обсерватории Везувия. Статья ученых опубликована в журнале Nature Communications. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Phys.org.

С 1950-х годов на территории Флегрейских полей периодически наблюдались небольшие землетрясения и подъемы грунта на несколько метров. Из-за подземных толчков были эвакуированы жители города-порта Поццуоли, находящегося в зоне сейсмической активности. Подобные явления происходили около 500 лет назад и окончились сильным извержением 29 сентября 1538 года, в результате которого образовалась коническая гора Монте-Нуово высотой 139 метров.

Ученые использовали компьютерную модель вулканических разрывов, которая показала, что землетрясения вызывают накопление энергии в земной коре. Ранее считалось, что подземные толчки ослабляли деформацию литосферы. По словам исследователей, движение магмы в трех километрах под Флегрейскими полями приводят к растяжению земли, что увеличивает вероятность прорыва лавы на поверхность. Однако трудно предсказать точное время извержения, так как расплавленные породы могут остыть до того, как выйдут наружу.

Площадь вулканической кальдеры под Поццуоли составляет сто квадратных километров. По оценкам специалистов, ее извержение затронет сам портовый город, а также Неаполь. Исследователи полагают, что их модель позволяет предсказать сейсмическую активность и поможет принять меры по обеспечению безопасности населения.

Суперизвержение Флегрейских полей произошло около 40 тысяч лет назад и, вероятно, вызвало наступление вулканической зимы. Пепел покрыл территорию площадью более 1,1 миллиона квадратных километров.