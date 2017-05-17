В Бермудском треугольнике пропал самолет

Небольшой самолет MU-2B пропал с экранов радаров на пути из Пуэрто-Рико во Флориду. Об этом во вторник, 16 мая, сообщает Reuters со ссылкой на береговую охрану США.

На борту находились четыре человека — двое взрослых и двое детей. По информации The Sun, за штурвалом самолета находилась генеральный директор компании Skylight Group Дженнифер Блумин (Jennifer Blumin), ее дети десяти и четырех лет, а также друг семьи Натан Ульрих (Nathan Ulrich).

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Воздушное судно вылетело из Пуэрто-Рико в понедельник в 11:00 по местному времени (18:00 мск), около 14:00 (21:00 мск) связь с ним была потеряна. Самолет тогда находился в 60 километрах от Багамских островов. В момент исчезновения авиасудно находилось на высоте более семи тысяч метров и двигалось со скоростью около 555 километров в час. Береговая охрана начала поиски самолета.

С Бермудским треугольником, вершины которого расположены во Флориде, на Бермудских островах и в Пуэрто-Рико, связаны легенды о бесследном исчезновении морских и воздушных судов. Возможная аномалия, наличие которой признается не всеми учеными, объясняется различными способами, в том числе сложными погодными условиями и влиянием инопланетян.