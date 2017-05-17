Китайских владельцев беспилотников обяжут зарегистрироваться

Власти Китая обяжут владельцев регистрировать беспилотники, вес которых составляет более 250 граммов. Об этом сообщает The South China Morning Post.

По данным издания, с 1 июня хозяева дронов могут начать вносить данные на одном из соответствующих сайтов.

«Ведь существует реестр автомобилей, должен быть подобный реестр и для летательных аппаратов», — заявила одна из представителей местных властей Софи Пан.

Такие меры китайские власти решили ввести после того, как в апреле этого года в городе Чэнду десятки рейсов были задержаны из-за того, что над полосой кружили несколько дронов. В КНР уверены, что создание реестра поможет обезопасить воздушное движение.

Какое наказание предусмотрено для тех, кто не зарегистрирует беспилотник, издание не уточняет.