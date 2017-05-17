СМИ сообщили о госпитализации первого президента Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук госпитализирован в Институт сердца в Киеве. Об этом агентству УНН сообщили в самом медучреждении.

«Факт такой есть, но больше я вам ничего не скажу. Скажу, что все хорошо, никакой угрозы жизни нет, но ничего больше сказать не могу, потому что нет разрешения пациента на то, чтобы разглашать любую информацию», — сообщили в Институте.

Помощница Кравчука Оксана Сибирцева сказала порталу «Обозреватель», что бывший глава государства лег в больницу на плановое обследование. «Все хорошо, проверили сердце, поставили стенты (вводимые в артерии металлические конструкции, помогающие крови нормально циркулировать, — прим. «Ленты.ру»), но никакого страшного вмешательства не было. Чувствует он себя хорошо, жив-здоров, и на следующей неделе будет на работе», — проинформировала она.

Днем ранее портал «Гордон» со ссылкой на источник в окружении Кравчука сообщил, что первый президент страны пережил плановую операцию на сердце. Собеседник отметил, что операция проводилась в Институте сердца Минздрава Украины в Киеве, Кравчуку поставили четыре стента. «При поступлении было предынфарктное состояние. Открыли три коронарные артерии. Сейчас все хорошо, он уже в палате», — добавил источник.

83-летний Кравчук был первым президентом Украины и первым председателем Верховной Рады. Пост главы государства он занимал с 1991 по 1994 год. С 1994 по 2006 год был депутатом Верховной Рады.