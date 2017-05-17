С бездетной иркутянки пытались взыскать алименты за чужого ребенка

В Иркутске с бездетной женщины пытались взыскать задолженность по алиментам в пользу 10-летней девочки. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Женщина должна была выплатить 100 тысяч рублей. Когда к должнице явился пристав, которому поручили исполнить судебное решение, она заявила, что не является матерью этого ребенка и никогда не имела детей.

Местная жительница подала иск в Свердловский районный суд, оспорив свое материнство и попросив освободить ее от выплаты алиментов. Судья удовлетворил требования истицы: ДНК-экспертиза подтвердила слова заявительницы. В итоге исполнительное производство было прекращено.

Выяснилось, что при появлении на свет ребенка в актовую запись были внесены сведения о матери со слов рожавшей женщины, личность которой установить не удалось.

Документы о взыскании алиментов подал опекун девочки.

16 мая сообщалось о мужчине, который выплатил свой долг по алиментам в размере 54 тысячи рублей после того, как приставы изъяли у него iPhone 7. Он заявил, что телефон ему необходим как воздух, особенно для посадки свежих кабачков в симуляторе фермы.