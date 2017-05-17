Минфин США расширил санкционный список по Сирии

Министерство финансов США расширило список сирийских физических и юридических лиц, в отношении которых действуют американские санкции. Соответствующее заявление было опубликовано на сайте ведомства во вторник, 16 мая.

В санкционный перечень добавлены пять физических и пять юридических лиц. Под действие ограничительных мер попали Мухаммед Аббас, Самир Сахир Дервиш, Мухаммед бен Мухаммед Фарис Кувайдир, а также двоюродные братья президента Сирии Башара Асада — Ихаб и Ияд Махлуфы.

Кроме того, в список были внесены компании Al-Ajnihah, Syrian Company For Information Technology и Barly Off-Shore, благотворительная организация Al-Bustan и банк Cham Islamic Bank.

Как отмечается в сообщении Минфина, санкции введены «в ответ на продолжающиеся акты насилия правительства Сирии в отношении собственных граждан».