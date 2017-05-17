Олега Видова похоронят в Голливуде

Актер Олег Видов будет похоронен в Голливуде в США. Об этом в среду, 17 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на руководство кладбища Hollywood Forever.

«Церемония будет открыта для всех», — заявили в организации.

Похороны состоятся в субботу, 20 мая.

Видов скончался 16 мая в Уэстлейк Виллидж, штат Калифорния. Актеру было 73 года.

Причиной смерти стали осложнения, вызванные онкологическим заболеванием.

Артист известен благодаря ролям в таких советских фильмах, как «Всадник без головы», «Метель», «Москва, любовь моя», «Обыкновенное чудо» (1964), «Ватерлоо», «Сказка о царе Салтане» и «Джентльмены удачи».

Олег Видов проживал в США с 1985 года, где продолжал сниматься в кино.