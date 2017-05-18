Полиция Нью-Йорка отказалась считать наезд на людей на Таймс-сквер терактом

Полиция Нью-Йорка полагает, что наезд на пешеходов на площади Таймс-сквер не связан с терроризмом. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает Reuters со ссылкой на CBS.

В пожарном департаменте города со своей стороны сообщили в Twitter, что в результате инцидента пострадали 13 человек. Между тем CBS информирует о 20 пострадавших и одном погибшем. Водитель автомобиля арестован.

В департаменте полиции Нью-Йорка подтвердили информацию о 12 пострадавших и одном погибшем.

Мужчина на красной Honda въехал в толпу людей на Таймс-сквер днем 18 мая. Инцидент произошел на пересечении 45-й улицы и Бродвея. Очевидцы заявили, что водитель действовал намеренно. По их словам, автомобиль ехал против движения и по тротуару, сбивая пешеходов.