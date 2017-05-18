Протаранивший толпу в Нью-Йорке водитель арестован

Водитель, совершивший наезд на пешеходов в Нью-Йорке, арестован. Об этом 18 мая сообщается в прямом эфире CBS News.

В Twitter городской полиции уточнили, что автомобилисту 26 лет, он проживал в Бронксе (район Нью-Йорка). «Это не [террористическая] атака», — добавили стражи порядка. В полиции также отметили, что подозреваемый ранее привлекался за вождение в пьяном виде.

По информации Reuters, задавивший людей молодой человек был за рулем красной Honda. По информации агентства, расследовать происшествие будет ФБР совместно с департаментом полиции Нью-Йорка.

Автомобиль въехал в толпу людей на Таймс-Сквер днем 18 мая. Инцидент произошел на пересечении 45-й улицы и Бродвея. Очевидцы заявили, что водитель действовал намеренно. По их словам, автомобиль ехал против движения и по тротуару, сбивая пешеходов. В настоящее время полиция в своем Twitter подтвердила информацию об одном погибшем и 13 раненых.

