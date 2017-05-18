Правительство Армении подало в отставку

Президент Армении Серж Саргсян принял отставку правительства страны. Соответствующий указ глава государства подписал в четверг, 18 мая, сообщается на сайте президента.

«Учитывая, что 18 мая 2017 года прошло первое заседание вновь избранного Национального собрания Республики Армения [постановляю] принять отставку правительства Республики Армения», — говорится в документе. Саргсян поручил членам кабинета министров продолжать работу на своих постах до формирования нового правительства.

В Армении кабинет министров прекращает свои полномочия, согласно конституции, после начала работы парламента нового созыва. Выборы в законодательный орган в стране прошли 2 апреля. Как отмечает сайт ARKA, в парламент прошли правящая Республиканская партия Армении, блоки «Царукян», «Елк» и «Дашнакцутюн».

Состоявшиеся в апреле выборы в Национальное собрание стали первыми после принятия поправок в конституцию, которые предусматривают переход к парламентской форме правления.