В результате стрельбы в Софии погибли два человека

В результате вооруженного нападения в столице Болгарии Софии погибли два человека, один получил тяжелые ранения. Об этом сообщает Dnes.bg.

Пострадавший доставлен в больницу, он прооперирован. Его состояние оценивается как критическое, сообщает издание 24 Часа.

Полицейским удалось по горячим следам найти и задержать предполагаемого стрелка. Известно, что ему 57 лет, его имя не разглашается. О мотивах, побудивших мужчину открыть огонь, не сообщается. По факту гибели людей возбуждено уголовное дело.

2 декабря 2016 года в столице Швеции Стокгольме четверо вооруженных автоматами людей открыли огонь в одном из городских кафе. В результате погибли два человека, один получил легкие ранения и был доставлен в больницу. Злоумышленники скрылись с места преступления на белом автомобиле с тонированными стеклами.