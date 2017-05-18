Россиянам предложат туры в Швейцарию для эвтаназии

Российская компания «Мегаполис-курорт» предложит россиянам туры в Швейцарию с целью эвтаназии. Об этом пишут «Известия».

По данным издания, фирма уже подала заявку в Роспатент по регистрации товарного знака «Эвтаназия-тур». Генеральный директор компании Анатолий Аронов рассказал, что базовая путевка обойдется примерно в пять тысяч евро. В нее войдут оформление всех необходимых документов, билет в Швейцарию, оплата нескольких дней проживания и услуги врачей.

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Аронов отметил, что «Мегаполис-курорт» планирует заключить партнерский договор с одной из швейцарских клиник, где проводят эвтаназию, а также взять в аренду дом с видом на Женевское озеро, в котором клиенты фирмы смогут провести последние дни жизни. «Сама идея подобных туров не нова. Известно, что многие европейцы, решившие уйти из жизни, едут в Швейцарию или Бельгию, где эвтаназия легальна. Вполне возможно, что и некоторые россияне уже прибегали к этому. Мы просто окажем помощь в оформлении документов и создадим наиболее комфортные условия», — уточнил он.

При этом Аронов добавил, что перед процедурой эвтаназии клиентов компании ждут две встречи с психологом, который оценит серьезность намерений человека и попытается понять, не принял ли он решение уйти из жизни под давлением родственников.

После эвтаназии тело клиента может быть кремировано или транспортировано обратно в Россию.

Директор «Мегаполис-курорт» уточнил, что уже есть люди, высказавшие интерес к подобной услуге, большинство из них больны раком.