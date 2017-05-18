Жители Симферополя пожаловались на нашествие агрессивных ежей

Жители Симферополя часто встречают в черте города ежей, которые ведут себя крайне агрессивно. Об этом в четверг, 18 мая, сообщает «Крыминформ».

«Уже не в первый раз встречаю ежей прямо в центре города», — рассказал агентству горожанин. По его словам, животные неадекватно реагируют на человека. «Он не стал убегать, а, наоборот, с шипением пошел на меня», — отметил житель Симферополя.

Как передает издание, специалисты связывают рост популяции ежей с большим количеством мусорных свалок на территории города. «Свалки – это места, которые привлекают насекомых и, как следствие, насекомоядных, к которым относятся и ежи», — пояснил старший преподаватель кафедры экологии и зоологии Таврической академии Крымского федерального университета Владимир Кучеренко. Он подчеркнул, что между количеством свалок и числом ежей «вполне определенная связь».

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По словам зоолога, в условиях города ежи могут быть опасны для человека, поскольку являются переносчиками инфекционных заболеваний. «Ежи являются "кормителями" для многих видов клещей и могут служить резервуарами для различных заболеваний», — заключил он.

В июле 2016-го ученые выяснили, почему городские ежи стали более многочисленными и успешными, чем проживающие в сельской местности особи. В докладе Общества экспериментальной биологии говорится, что городские ежи крайне разумно используют пространства. Днем они прячутся в тихих садах и огородах частных домов, но ближе к полуночи, когда людские потоки стихают, ежи выбираются на улицы и в парки — в поисках пищи и половых партнеров.