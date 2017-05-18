Морпехи США пожаловались на арктическое снаряжение

Результаты учений Joint Viking 2017 показали, что арктическое снаряжение военнослужащих Корпуса морской пехоты США не соответствует условиям низких температур. Об этом пишет Defense News.

Тренировки, которые Корпус проводил в марте 2017 года в Норвегии (там было около 200 морпехов), выявили недостатки снаряжения при температурах около минус 45 градус Цельсия и ниже. Обмундирование не выполняло своих функций: пот замерзал во внешних дополнительных слоях.

«Они все выглядели просто как мишленовские человечки (имеется в виду логотип шинной компании Michelin — прим. «Ленты.ру»). Думали, что так согреются, но все позамерзали к чертям», — экспрессивно прокомментировал изданию произошедшее Йонас Ридхольм, представитель шведской компании Taiga, поставляющей арктическую экипировку.

Вместе с тем другие источники указывают, что военнослужащие Корпуса столкнулись и с другими проблемами, связанными со снаряжением и обмундированием. Так, на морозе заедают застежки-молнии, устаревшие лыжные крепления рвут ботинки (инструкторы предлагают скопировать крепление с британских образцов), а жесткие каркасы рюкзаков ломаются.